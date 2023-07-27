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شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية الأزهرية بمحافظة الجيزة.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت قائمة أوائل الشهادة الثانوية على مستوى منطقة الجيزة الأزهرية على النحو التالي:
اوائل الثانوية الأزهرية
وأعرب الدكتور سمير أبو الخير، والدكتور سيد عويس، عن بالغ سعادتهم لحصد منطقة الجيزة الأزهرية 5 مراكز من أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بحصول الطالبة ثراء سمير فهيم الرشيدي على المركز الأول على الشعبة الأدبية بنسبة 97.94%، وحصول الطالبة رحمة ياسر الصغير على المركز الرابع على الشعبة الأدبية بنسبة 97.14%، والطالبة ميسان سمير فهيم الرشيدي على المركز الثامن على الشعبة الأدبية بنسبة 96.83%، وحصول الطالب أحمد مفتدي صابر على المركز الثالث على الشعبة الأدبية للمكفوفين بنسبة 91.27%، بالإضافة إلى حصول الطالب محمود سعد حسين عبد السميع على المركز العاشر على الشعبة العلمية بنسبة 99.54%.
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