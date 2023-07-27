شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يلتقى نائب رئيس الوزراء الفيتنامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مع تران لو كوانج، نائب رئيس الوزراء الفيتنامي قبيل مغادرته مطار القاهرة عائدًا إلى بلاده بعد انتهاء زيارته لمصر على رأس وفد ضم عددًا من الوزراء والمسئولين في حكومة دولة فيتنام.

شهد اللقاء السفير حازم الطاهرى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الآسيان وجنوب شرق آسيا وسفير مصر السابق فى فيتنام، ونجوين مانه كوين نائب محافظ هانوي ، والسفير نجوين هوي دونج سفير فيتنام بالقاهرة وعدد من مسئولي الحكومة الفيتنامية.

واستهل محافظ القاهرة اللقاء بالترحيب بتران لو كوانج، نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، فى زيارته التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ60 لتدشين العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين مصر وفيتنام، معربًا عن تطلعه بأن تكون هذه الزيارة بداية لمزيد من التعاون بين البلدين مصر وفيتنام.

وأكد محافظ القاهرة، أن زيارة الوفد الفيتنامي رفيع المستوى لمصر تأتي في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين، والتي عكستها الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وشرح محافظ القاهرة خلال اللقاء تاريخ العاصمة القاهرة والجهود التى تمت لتطوير المناطق التاريخية بها وتجربة القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة ونقل قاطنيها لأماكن آمنة متكاملة الخدمات ، كذلك دور المحاور والطرق الجديدة التى تم انشائها فى دعم مناخ الاستثمار الواعد فى القاهرة ، واستعرض محافظ القاهرة كذلك انشاء التجمعات العمرانية الجديدة وعلى رأسها العاصمة الادارية الجديدة.

وأكد محافظ القاهرة، أن كل الإنجازات التى تمت فى مصر خلال السنوات التسع الماضية كانت تهدف لتحسين حياة المواطنين، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية 2030.

وأكد تران لو كوانج، نائب رئيس الوزراء الفيتنامي أنه يتمنى المزيد من التعاون بين البلدين وعبر عن سعادته بلقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والنتائج الإيجابية التى أسفر عنها هذا اللقاء.