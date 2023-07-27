شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: تطوير سوق بن حزم فى البدرشين تمهيدا لتشغيله قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجار تنفيذها بمركز ومدينة البدرشين، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. وتفقد نائب المحافظ مشروع مد خطوط الصرف الصحي لـ153 شارعاً بمدينة البدرشين للشوارع والمناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي ومشروع الصرف الصحي بشارع الإمام الشافعي. وتابع النائب أعمال الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي لقريتي سقارة وميت رهينة علم طريق المريوطية، موجها بإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لدخول المشروعات الخدمة الفعلية. ومن ناحية أخرى، تابع نائب محافظ الجيزة أعمال تطوير سوق بن حزم بمدينة البدرشين تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الجار تنفيذها بمبنى السوق والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال. رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية محمود شنب رئيس مركز البدرشين ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الجيزة ومديرية الإسكان ومديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

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