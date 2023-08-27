شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. 1.8مليار جنيه لإنشاء محطات مياه الشرب ومشروعات الصرف بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بعدد كبير من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب خلال السنوات الماضية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وتشمل المشروعات، تنفيذ 11 مشروع فى مجال الصرف الصحى بتكلفة مليار و765 مليون جنيه، منها محطات معالجة و22 محطة صرف وروافع، بالإضافة خطوط طرد والشبكات الانحدارية وتطوير ورفع كفاءة خدمات لخطوط وشبكات المياه والصرف.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تنفيذ مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى فاقوس بتكلفة 35 مليون جنيه، وإنشاء محطة معالجة الصوالح بطاقة تصميمية 66 ألفا م3 اليوم على مرحلتى الأولى 22 ألفا م3 اليوم والثانية 44 ألفا م3 اليوم، وبتكلفة 380 مليون جنيه، و تخدم "الصوالح، الاخميين، الخطارة، الحجاجية المستجدة، الروضة، سوادة".

وكذلك الانتهاء من تنفيذ مشروع أعمال تجميع ونقل مياه الصرف الصحى لقريتى قنتير والغزالى بتكلفة 67 مليون جنيه ومحطة معالجة قنتير والتى تعمل بطاقة 10 آلاف م3/ اليوم بتكلفة 210 ملايين جنيه، لخدمة 30 ألف نسمة، ومحطات رفع بقرى "ميت العز، جهينة القبلية، جهينة البحرية، غزالة عبدون، الديدامون"، شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قرى الصوالح الصوالح- الأخميين - النمروط – منزل نعيم "وربطها على محطة معالجة الصوالح المستجدة ومحطة رفع الحجاجية المستجدة، المقامة على مساحة حوالى 4 قراريط وتنفيذ خطوط الطرد وبتكلفة إجمالية حوالى 45 مليون جنيه تقريبا.

ومشروع صرف عرب درويش والنجيحي، والذى يشمل انشاء 6 محطات رفع صرف صحى وشبكات انحدار وخطوط طرد بتكلفة إجمالية 339 مليون جنيه وذلك للمساهمة فى توفير مشروع صرف صحى آمن وسليم لخدمة أهالى قرى عرب درويش والنجيحى والنحاسين والقرى المجاورة لهم.

ومشروع قرى الروضة لخدمة القرية وتوابعها، ويشمل محطة رفع وشبكات وخطوط طرد قرى الروضة بتكلفة 112 مليون جنيه، ومحطة معالجة سنيطة الرفاعية بتكلفة 242 مليونا لخدمة قرى الوحدة المحلية بسنيطة ومشروع محطة وشبكات رفع وخطوط طرد بقرية سوادة و8 قرى أخرى فى منطقة أبو شلبى، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض مساحتها 9 أفدنة و8 قراريط و11 سهم أملاك دولة الواقعة بحوض السعدة زمام ناحية أكياد القبلية بمركز فاقوس بدون مقابل لإقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحى.







احدى المحطات ضمن حياة كريمة



احدى المحطات



محطة رفع صرف صحى



محطة ضمن حياة كريمة



محطة قرية الهيصمية



محطة قرية قنتير



محطة معالجة صرف صحى