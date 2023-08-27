شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة فى صعيد مصر.. مليار جنيه لإنشاء مستشفى أبو قرقاص المركزى بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مستشفى أبوقرقاص المركزى جنوب المنيا، أحد أكبر المستشفيات التى يتم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة والتى تشمل 192قرية و757 تابع، ويعد القطاع الصحى أحد أهم قطاعات المبادرة سواء بالإنشاء الجديد أو الإحلال والتجديد، وتم تطوير عدد من المستشفيات منها ديرمواس وملوى وسمالوط وبنى مزار، وكذلك مستشفى أبو قرقاص المركزى الجديدة بتكلفة إجمالية مليار جنيه.

وينشر ”الخليج 365”، الأقسام التى تضمها المستشفى وتشمل "طوارئ، والأشعة، التعقيم، العيادات الخارجية، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، المعامل والمناظير، الصيدلية، النساء والتوليد، العنايات المركزة، عناية المبتسرين، والعمليات، سكن ومبيت للأطباء والحروق".