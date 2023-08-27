شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وخطوات التحويل لطلاب المرحلة الثانوية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن جميع تحويلات المرحلة الثانوية من الأول حتى الثالث الثانوى تتم من خلال لجنة مركزية بديوان عام الوزارة فقط، حيث يتم استقبال طلبات التحويل من الإدارات والمديريات التعليمية مرفق بالطلبات أسباب ومبررات التحويل ويتم عرض هذه الطلبات على اللجنة وفى حالة الموافقة على التحويلات يتم إرسال إفادة وموافقات بأسماء الطلاب المصرح لهم بالتحويل لمدارس وإدارات تعليمية مختلفة، على أن يتم تسليم كشوف بأسماء الطلاب إلى الإدارات لإنهاء طلبات التحويل التى يحصل عليها الطالب من المدارس المقيد بها ابنه وتسليمها إلى المدرسة المراد التحويل إليها.

فيما كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك إدارات ومدارس محظور التحويل إليها وخاصة الإدارات التى حدثت بها وقائع غش بامتحانات الثانوية العامة منها على سبيل المثال إدارة دار السلام التعليمية بمحافظة سوهاج وساقلتة والبلينا وجهينة جرجا، أما الإدارات المتاح التحويل إليها بسوهاج هى إدارة سوهاج التعليمية وطما وطهطا والمراوغة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت كتاب دورى رقم 27 لسنة 2023، موضحة أنه فى إطار حرص الوزارة على ضبط تحويلات الطلاب فى مرحلة التعليم الثانوى العام تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وبالإشارة إلى اللجنة المشكلة بالوزارة لفحص حالات تحويل الطلاب فى الصف الثالث الثانوى العام لمراجعة مستندات التحويل الواردة للبت فى قبول التحويل من عدمه تقرر الآتى.

ـ حظر إجراء تحويلات لطلاب المرحلة الثانوية بداية من الصف الأول الثانوى العام حتى الثالث الثانوى العام إلا بعد العرض على اللجنة المعنية بالوزارة بالتعليم الثانوى لفحص مستندات التحويل واتخاذ قرار بجواز التحويل من عدمه.

ـ التنبيه بعدم اتخاذ أى إجراءات من شأنها تحريك الفصول بالمرحلة الثانوية إلا بعد الرجوع للإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بالوزارة لدراسة وإصدار القرار المناسب بشأنها.