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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم على وظائف شاغرة لمهندسين بالجيزة.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر
*الشروط العامة للتقديم
-أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة.
-أن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل.
-أن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة.
-ألا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما.
-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها.
-أن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل.
-العمل بنظام السركي اليومى (أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه.
-التقديم على الوظائف المطلوبة يبدأ في الفترة من 27 / 8 / 2024 وحتى 27 / 9 / 2023، ولن يلتفت الى الطلبات التي ترد عن طريق البريد او قبل او بعد الموعد المحدد.
*المستندات المطلوبة للتقديم
صور من:
1-المؤهل الدراسي.
2-شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة.
3-شهادة الميلاد.
4-بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية.
5-الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.
6-شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.
7-شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت.
8-يلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه فى حينها.
9-تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم السيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات) على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة 4 × 6.
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