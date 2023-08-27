بدء التقديم على وظائف شاغرة لمهندسين بالجيزة.. اعرف المستندات المطلوبة

القاهرة - سامية سيد - تبدأ محافظة الجيزة اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري، استقبال طلبات التقديم على 50 وظيفة شاغرة لمهندسين في تخصصات مختلفة، تشمل (قسم إنشاءات، هندسة عمارة، هندسة ميكانيكا، هندسة طرق، وغيرها)، وذلك حتى 27/9/2023، كما هو موضح في الجداول التالية:

*الشروط العامة للتقديم

-أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة.

-أن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل.

-أن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة.

-ألا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما.

-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها.

-أن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل.

-العمل بنظام السركي اليومى (أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه.

-التقديم على الوظائف المطلوبة يبدأ في الفترة من 27 / 8 / 2024 وحتى 27 / 9 / 2023، ولن يلتفت الى الطلبات التي ترد عن طريق البريد او قبل او بعد الموعد المحدد.

*المستندات المطلوبة للتقديم

صور من:

1-المؤهل الدراسي.

2-شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة.

3-شهادة الميلاد.

4-بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية.

5-الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

6-شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

7-شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت.

8-يلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه فى حينها.

9-تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم السيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات) على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة 4 × 6.