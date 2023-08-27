شكرا لقرائتكم خبر عن %89 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لغلاء الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لغلاء الأسعار؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لغلاء الأسعار. وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لغلاء الأسعار، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لغلاء الأسعار.

نتيجة الاستطلاع

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