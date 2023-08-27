"الأنباء" الكويتية تبرز توجيه الرئيس السيسي فى جهود دعم قطاع الصناعات

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأحد، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال اجتماع أمس السبت مع رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة الفريق أحمد الشاذلي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، ورئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر اللواء عماد الكيال- بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة.

ونقلت الصحيفة- تحت عنوان "السيسي يوجه بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة"- عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، التصريح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.