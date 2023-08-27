شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية العامة دور ثان على صفحات الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت صفحات الغش الإلكترونى صور من أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تحقق غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.

بدأ طلاب الثانوية العامة دور ثان شعبة علمى رياضيات أداء امتحان مادة "الرياضة التطبيقية (الديناميكا)"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا)"، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) ".

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث إن الحرمان من الامتحان مصير أى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، يؤدى الطلاب السبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس الديناميكا والإثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.