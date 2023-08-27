شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الاكتئاب والقلق زادا بأكثر من 25٪ خلال Covid 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الأبحاث التي أجرتها منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الاكتئاب والقلق زاد بأكثر من 25٪ خلال Covid 19 ، مما يسلط الضوء على حجم المشكلة على مستوى العالم.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : أحدثت التقنيات الجديدة ثورة في رعاية الصحة العقلية ، كما أن الابتكارات في تقديم رعاية الصحة العقلية تجعل من السهل على الأشخاص الوصول إلى الدعم الذي يحتاجون إليه من العلاج عن بعد إلى أدوات المساعدة الذاتية الرقمية.

وكشف وزارة الصحة عن تفاصيل انتشار متحور أوميكرون الجديد EG5 ب51 دولة في 5 مايو 2023 حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ العامة المرتبطة بكورونا.

وتابعت: منذ 15 يوما تقريبا أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك متحور جديد مثير للاهتمام ولكنه لا يبدو أنه يشكل تهديد على الصحة العامة أكثر من غيره من المتحورات الأدلة العلمية وتقول أن المتحور أكثر انتشارًا ولكنه ليس أشد ولا يسبب عبء مرضى أكثر على المصابين آخر.