‫الزراعة مصر تنتج من 60 إلى 65% من الإنتاج العالمى لعجينة الياسمين

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القاهرة - سامية سيد - نظم معهد البساتين ندوة إرشادية بقرية شبرا بلولة التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، وذلك لمتابعة مشاكل محصول زهرة الياسمين والعمل على حلها، تنفيذاً لتعليمات الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث تمت منافشة مشاكل المزارعين، وايجاد سعر عادل لمحصول زهرة الياسمين.

ويعد قطاع زراعة الياسمين وتصنيع منتجاته من الصناعات الهامة والواعدة والتي تتميز بها مصر عالميًا دون غيرها من الدول، وتتركز هذه الزراعة بشكل كبير في قرية شبرا بلولة بمركز قطور بالغربية و القرى المحيطة بها .

ويعتبر الياسمين البلدى هو الصنف المنزرع فى قرية شبرا بلولة والقرى المجاورة لها بمركز قطور ذو المواصفات المطلوبه تصديريا الذى يتميز بقوة الرائحة و تواجد بعض المركبات العضوية به دون غيره.

وتتميز القرية أيضا بتواجد خبرات صناعة الياسمين بإستخلاص عجائن و زيوت الياسمين و تصديرها للأسواق الدولية.

وتعتبر مصر من أهم الدول المنتجة والمصدرة لعجينة الياسمين تليها الهند، حيث يصل حجم الإنتاج المصرى لعجينة الياسمين من 60 - 65% من الإنتاج العالمى لعجينة الياسمين.

وتحظى عجينة الياسمين المصري بالقبول في مختلف دول العالم المنتجة لأفخر أنواع العطور وخاصة فرنسا وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة الامريكية، وغالبا ما يرتبط إنتاج العطور بمواعيد حصاد الزهور ومواسم إنتاج الزهور، حيث يبدأ موسم الياسمين من الأول من يونيو وحتى نوفمبر.

وتبلغ المساحة الكلية لزراعات الياسمين فى محافظة الغربية طبقا لإحصائيات وحصر مديرية الزراعة بمحافظة الغربية لعام 2023 حوالى 676 فدان ويعتبر مركز قطور ومركز بسيون مناطق تركيز زراعات الياسمين .

وتبلغ مساحة زراعات الياسمين فى مركز قطور 465 فدان.

تبلغ مساحة زراعات الياسمين فى مركز بسيون 211 فدان.

وتم المرور على زراعات الياسمين بالقريه.