شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق حماية الحيوانات من الحمى القلاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية من الحملات الإرشادية لتعريف المربين بمرض الحمى القلاعية وضرورة التحصين لوقاية المواشي. ‎ وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المعلومات لحماية الماشية من الحمى القلاعية: 1-عدم شراء حيوانات من الا بعد التأكد من تحصينها وحالتها الصحية. 2-حالة شراء الحيوانات الجديدة يتم عزلها لمدة 21 يوم وتحصينها لحين التأكد من سلامتها. 3-مداومة النظافة والتطهير للحظائر والمساقى منعا لانتشار المرض. 4 -الاستجابة الى برامج التحصين فى توقيتها المناسب حفاظ على الانتاج الحيوانى. 5-سرعة الابلاغ عن ظهور اى مشاكل مرضية وسحب العينات اللازمة للتأكد من طبيعة المرض. 6-فى حالة ظهور حالة مرضية يتم عزل الحيوانات المصابة بعيدا عن الحيوانات السليمة وتقديم العلاج المناسب لها. 7-تحديد عمالة خاصة للتعامل مع الحيوانات المريضة. 8- غلق الاسواق ووقف حركة الحيوانات لتقليل مخاطر انتشار المرض. 9 -تنفيذ برامج تحرى وبائى فى نطاق البورة للوقوف على مدى انتشارها وتحديد كيفية التعامل معها. 10- تنفيذ برامج التحصين فى نطاق نصف قطرها 10 كم.

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