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تعرف على طرق حماية الحيوانات من الحمى القلاعية

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القاهرة - سامية سيد - ‎تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية من الحملات الإرشادية لتعريف المربين بمرض الحمى القلاعية وضرورة التحصين لوقاية المواشي.

 

‎ وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المعلومات لحماية الماشية من الحمى القلاعية:

 

 

1-عدم شراء حيوانات من الا بعد التأكد من تحصينها وحالتها الصحية.

 

2-حالة شراء الحيوانات الجديدة يتم عزلها لمدة 21 يوم وتحصينها لحين التأكد من سلامتها.

 

3-مداومة النظافة والتطهير للحظائر والمساقى منعا لانتشار المرض.

 

4 -الاستجابة الى برامج التحصين فى توقيتها المناسب حفاظ على الانتاج الحيوانى.

 

5-سرعة الابلاغ عن ظهور اى مشاكل مرضية وسحب  العينات  اللازمة للتأكد من طبيعة المرض.

 

6-فى حالة ظهور حالة مرضية  يتم عزل الحيوانات المصابة بعيدا عن الحيوانات السليمة وتقديم العلاج المناسب لها.

 

7-تحديد عمالة خاصة للتعامل مع الحيوانات المريضة.

 

8- غلق الاسواق ووقف حركة الحيوانات لتقليل مخاطر انتشار المرض.

 

9 -تنفيذ برامج تحرى وبائى فى نطاق البورة للوقوف على مدى انتشارها وتحديد كيفية  التعامل معها.

 

10- تنفيذ برامج التحصين فى نطاق نصف قطرها 10 كم.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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