شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق حماية الحيوانات من الحمى القلاعية والان مع تفاصيل الخبر
1-عدم شراء حيوانات من الا بعد التأكد من تحصينها وحالتها الصحية.
2-حالة شراء الحيوانات الجديدة يتم عزلها لمدة 21 يوم وتحصينها لحين التأكد من سلامتها.
3-مداومة النظافة والتطهير للحظائر والمساقى منعا لانتشار المرض.
4 -الاستجابة الى برامج التحصين فى توقيتها المناسب حفاظ على الانتاج الحيوانى.
5-سرعة الابلاغ عن ظهور اى مشاكل مرضية وسحب العينات اللازمة للتأكد من طبيعة المرض.
6-فى حالة ظهور حالة مرضية يتم عزل الحيوانات المصابة بعيدا عن الحيوانات السليمة وتقديم العلاج المناسب لها.
7-تحديد عمالة خاصة للتعامل مع الحيوانات المريضة.
8- غلق الاسواق ووقف حركة الحيوانات لتقليل مخاطر انتشار المرض.
9 -تنفيذ برامج تحرى وبائى فى نطاق البورة للوقوف على مدى انتشارها وتحديد كيفية التعامل معها.
10- تنفيذ برامج التحصين فى نطاق نصف قطرها 10 كم.
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