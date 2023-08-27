شكرا لقرائتكم خبر عن كسر مفاجئ فى خط مياه يقطع الخدمة عن بعض شوارع الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب كسر مفاجئ فى خط مياه قطر 100مم بشارع عرفات المتفرع من شارع الأنصاري، في قطع خدمة مياه الشرب عن بعض شوارع حي الدقي. وفور حدوث الكسر دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بفرق إصلاح ومعدات للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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