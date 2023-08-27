شكرا لقرائتكم خبر عن رصف شوارع الصفتى وسعد زغلول وشلتوت بالعياط ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الطرق والشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بمركز ومدينة العياط، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وعاين نائب محافظ الجيزة، شوارع الصفتي وسعد زغلول وشلتوت، مشددا برفع الإشغالات ووضع خطة العمل المناسبة لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لما لها من أهمية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل مدينة العياط.

وتفقد نائب المحافظ مشروع الصرف الصحي بمدينة العياط، حيث تابع نسب تنفيذ أعمال تغويص بيارات الصرف الصحي بشارع الجمهورية، موجها بإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لدخول المشروع الخدمة الفعلية.

واستكمل نائب المحافظ جولته بتفقد مشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات لمبنى السوق والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية بمدينة العياط، محمود عبد الحليم رئيس مركز العياط، والمهندس هلال عطية رئيس قطاع شبكات جنوب بشركة كهرباء جنوب القاهرة، والمهندس أنور معوض مشرف مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين، ومسؤولي مديرية الإسكان بالمحافظة والطرق والشركات المنفذة للأعمال.