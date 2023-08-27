الأوراق المطلوبة للحصول على صفة المهاجر حال هجرة الأسرة ووجود فرد بسن التجنيد

القاهرة - سامية سيد - تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، تسهيلات للمواطنين والأجانب من أجل الحصول على خدمات إلكترونية تساعدهم فى إنهاء أوراقهم من خلال المنزل، وفى السطور التالية نرصد خطوات تقديم طلب الحصول على صفة المهاجر، فى حالة هجرة الأسرة الجماعية ووجود أى من أفراد الأسرة فى سن التجنيد ويرغب فى الحصول على صفة المهاجر.

يقدم هذا الطلب من المصرى بغرض الهجرة لإحدى دول المهجر وذلك طبقا لقانون الهجرة رقم 111 لسنة 1983 شريطة توافر أسباب معينة ( إقامته الدائمة بالخارج أو حصوله على تأشيرة هجرة أو حمله لجواز سفر أجنبى، أو إقامته خارج البلاد لمدة عشر سنوات متتالية)، وتعتبر إجراءات الهجرة سارية من تاريخ الموافقة على الهجرة.

يعامل المهاجر بمصر بوصفه من الجنسية المصرية، تزول صفة الهجرة فى حالة عدم مغادرة البلاد إلى دولة الهجرة خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص بالهجرة، أو إذا عاد للإقامة بالوطن لمدة تزيد عن سنة متصلة أو لمدة ستة أشهر لمن هم فى سن التجنيد، أو إذا عدل عن هجرته بمحض إرادته، ويقبل طلب الهجرة من الذى يعمل بالحكومة بعد تقديم استقالته وإخلاء طرف، ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

المستندات المطلوبة:-

- شهادة الميلاد

- أصل جواز السفر المصرى الساري

- صورة جواز السفر المصرى الساري

- سند الهجرة سارى (إقامة دائمة، تأشيرة هجرة، جواز السفر الأجنبي)

- قيد عائلي

- شهادة قيد دراسية من الجامعات والمعاهد فى حالة الدراسة داخل البلاد أو خطاب من إدارة البعثات فى حالة قيده بالخارج مدونا به أنه مؤجل تجنيد لسن 28 سنة والرقم الثلاثى للتجنيد.