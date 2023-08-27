شكرا لقرائتكم خبر عن كسر جديد بخط مياه في شارع عرفات بالدقى وانتهاء الإصلاح خلال ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه قطر 100مم بشارع عرفات المتفرع من شارع الأنصاري، والذي تسبب في قطع خدمة مياه الشرب عن بعض شوارع حي الدقي مساء اليوم.

ومن ناحيته، قال وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة دفعت بفرق إصلاح ومعدات فور حدوث الكسر للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء أعمال الإصلاح وفتح المياه اكتشف الفريق وجود كسر آخر بالخط أسفل شجرة ضخمة، مما استدعى تدخل الحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل وإرسال فريق لإزالة الشجرة ورفعها ليتمكن فريق الشركة من إصلاح الكسر.

وأكد أن الحي يواصل عمله الآن لرفع الشجرة والتي تسببت جذورها في كسر الخط، وفور انتهاء أعمال رفع الشجرة بالكامل، سيتم البدء في إصلاح الكسر، مشيرا إلى أن أعمال الإصلاح سوف تستغرق ساعتين على الأكثر لتعود بعدها خدمة المياه للشوارع المتأثرة تدريجيا.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.