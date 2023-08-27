شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "توشكى الخير.. الجمهورية الجديدة تزدهر هنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "توشكى الخير الجمهورية الجديدة تزدهر هنا" الرئيس السيسى يتابع زيارة الإعلاميين هاتفيا.. ويؤكد: التنمية فى كل شبر على أرض مصر توشكى جزء بسيط مما تفعله الدولة.. ونستهدف الوصول لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال عامالقمح والعنب والمانجو والنخيل.. أبرز زراعات المشروع الكبير، والتفاصيل في الصفحة الرابعة من النسخة الورقية.

وداخل العدد ـ توجيهات رئاسية بتكثيف جهود تطوير الصناعة الرئيس السيسى يتابع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة ويوجه بمواصلة دعم الاستثمار الصناعى.

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