شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة: شجرة تعيق أعمال إصلاح خط مياه بشارع الأنصار منطقة الدقى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح عابدين، أنه فور تلقي بلاغاً بشأن وجود كسر بخط المياه بتلك المنطقة، دفعت الشركة بفرقة إصلاح، حيث تم سحب المياه الناتجة عن الكسر، وتتوقف أعمال الإصلاح على إزالة شجرة كبيرة فوق خط المياه.
هذا ويتواجد بموقع العمل فريق طوارئ من حي الدقي وهيئة النظافة والتجميل للعمل على إزالة الشجرة للبدء في أعمال الإصلاح.
وأكد أن الحي يواصل عمله الآن لرفع الشجرة والتي تسببت جذورها في كسر الخط، وفور انتهاء أعمال رفع الشجرة بالكامل، سيتم البدء في إصلاح الكسر، مشيرا إلى أن أعمال الإصلاح سوف تستغرق ساعتين على الأكثر لتعود بعدها خدمة المياه للشوارع المتأثرة تدريجيا.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
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