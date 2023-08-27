شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، حيث تم عرض خطط تحفيز مناخ الاستثمار في مختلف المقاصد السياحية في مصر، إلى جانب زيادة عدد الغرف الفندقية، وتطوير صناعة السياحة على جميع المستويات، بما يساعد على مواصلة نمو حركة السياحة الوافدة لمصر، التي حققت مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري، وبما يعزز من سعي الدولة للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028.





”الخليج 365” في زيارة لمشروعات "توشكى الخير".. صورفي زيارة لـ" الخليج 365" لمدينة توشكي وعلى مدار يوم كام في قلب صحراء مصر الغربية، و هي زيارة من ضمن زيارات كثيرة تحرص عليها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والتي تقوم بجهد كبير للغاية في التعريف والتذكير بالمشروعات القومية المصرية، و بأدوات كثيرة ومتنوعة ومختلفة، وخلال الزيارة الأخيرة لمدينة توشكى يمكن الملاحظة بسهولة ما تم و يتم على أرض الواقع





الرئيس السيسى يتابع "هاتفيا" زيارة الإعلاميين لمشروع توشكى الخيرفي اتصال هاتفى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإعلاميين والصحفيين خلال زيارتهم لمدينة توشكى، أكد أن الجهد الذى يقوم به العمال في مدينة توشكى هو جزء بسيط مما تفعله الدولة المصرية، والذى تستهدف الوصول لاستصلاح 4 مليون فدان خلال عام من الآن، كما يتم تجهيز الأراضى بشكل كامل من محطات رفع ومحطات كهرباء وغيرها من الأمور التي يجب أن تقوم بها الدولة قبل موسم القمح، مضيفا أن هذا اليوم هو يوم في حب مصر، ومؤكدا إلى أن دور الاعلام نقل جهود العمال والمهندسين و نقله للمواطنين بصورة حقيقية، تشرح وتعبر عن المجهود القائم.





طقس غد حار بالقاهرة الكبرى شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 34 درجةتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الإثنين، طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد . الرئيس السيسى يوجه بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعى وتذليل عقباتهوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.

كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية





وزير الرى: القاهرة تبذل أقصى الجهود لنجاح مفاوضات سد النهضةأكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.

وتابع وزير الموارد المائية والري: "القاهرة تبذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية إيمانا منها بوجود حلول فنية وقانونية تلبي مصالح الدول الثلاث".





ليفربول يضع خطة طوارئ تحسبًا لرحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدةحدد مسئولو فريق ليفربول الإنجليزي خطة طوارئ تحسبًا لرحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقالت قناة الرياضية السعودية ، إن النجم المصري محمد صلاح سيخوض آخر مباراة بقميص ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد مساء اليوم، الأحد، قبل أن يتوجه إلى دبي للخضوع للفحوصات الطبية، تمهيدا لانضمامه إلى نادي الاتحاد.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان بداية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن التصحيح يتم إلكترونياً، وأن الكنترولات تعمل أول بأول بعد انتهاء كل مادة، وتتم بدقة وعناية.