شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إشغالات وتعديات مقهى بشارع الفاتح جنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، شكوى بشأن وجود تعديات ومخالفات لمقهى بشارع الفاتح بحي جنوب الجيزة تحدث ضوضاء وتستخدم مكبرات الصوت.

وفور ورود الشكوى شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة حملة للتعامل مع الشكوى ورفع كافة الإشغالات والتعديات ومخالفات المقهى ومصادرة المحتويات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ومن ناحيته، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي جنوب الجيزة بالمتابعة الدورية للمقهى محل الشكوى والتعامل الفوري حيال أي مخالفات.

يُذكر أن حي الدقي شن مؤخرا حملة مكبرة بشوارع "السودان، والحسين، ومصدق، والمروة"، لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمحال من الطريق العام ومنع كل صور إعاقة الطريق ومواجهة الأنشطة المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطة مرافق الدقي ومباحث المرافق وإدارة رخص المحلات، عن تنفيذ 5 قرارات غلق وتشميع لـ3 كافيهات تدار دون تراخيص مع تحرير محاضر إشغال للمخالفين.