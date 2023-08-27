شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق منتدى علاء الدين لقضايا الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الاثنين أولى فعاليات منتدى مجلة علاء الدين لقضايا الطفل بحضور وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام والإعلامي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية صرح بذلك حسين الزناتى رئيس تحرير علاء الدين مشيرا الي أن المنتدي يتناول قضايا الطفل وطرحها وسبل معالجتها إستكمالا لدور المجلة التوعوى ومساهمتها بدورإيجابي في جهود الدولة المصرية بملف الطفل وقضاياه. َويناقش لقاء الغد دور الإعلام فى قضايا الطفل فى الوقت الراهن وماله وماعليه ويبدأ في الساعة الثانية عشر ظهرا بينما يسبق اللقاء الذي تديره الإعلامية داليا أشرف ورشة حكى للأطفال فى الحادية عشر للكاتبة والإعلامية سماح أبوبكر عزت ويعقبه توزيع جوائز مسابقة نجوم علاء الدين لاكتشاف المواهب برعاية وزارة الشباب والرياضة وقطاع النشء بها، وذلك في مجالات التقديم الإعلامى والقصة القصيرة والكتابة الصحفية.

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