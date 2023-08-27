شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية على كل شبر فى أرض مصر.. رسائل الرئيس السيسى حول جهود التنمية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الاتصال الهاتفى بالإعلاميين والصحفيين خلال زيارتهم لمدينة توشكى، أن الجهد الذى يقوم به العمال في مدينة توشكى هو جزء بسيط مما تفعله الدولة المصرية، والذى تستهدف الوصول لاستصلاح 4 مليون فدان خلال عام من الآن.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال هذا الاتصال الهاتفى.

- الجهد الذى يبذله العمال في مدينة توشكى جزء بسيط مما تفعله الدولة المصرية

- الدولة تستهدف الوصول لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال عام من الآن

- يتم تجهيز الأراضى بشكل كامل قبل موسم القمح

- الدولة تتجه لطرح الشركات في البورصة لإعطاء فرصة للشباب والمواطنين ليكون لهم استثمارات ومساهمات في الشركات

- الشركات التي تطرح في البورصة لابد أن يسبقها إجراءات واشتراطات معينة من أجل الشفافية والمصداقية

- الدولة تفتح باب الاستثمار أمام المواطنين ورجال الأعمال لكي يستثمروا في الأراضى

- الدولة تهتم بالتصنيع الزراعى ولديها تعاقدات كثيرة في عدد من المسارات

- القمح والذرة من الأولويات القصوى فى كافة مشاريع الدولة خلال الفترة الحالية

- الدولة تمضى قدما وكل ما نشاهده هو خطوة واحدة من خطوات كثيرة تقوم بها الدولة سواء في توشكى أو العوينات أو مستقبل مصر أو سيناء

- التنمية مش موجودة في حتة واحدة بل التنمية على كل شبر في أرض مصر