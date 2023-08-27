شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة: انتهاء إصلاح خط المياه بشارع الأنصار بالدقى وعودة الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انتهاء أعمال إصلاح خط المياه قطر 100مم بشارع عرفات مع شارع الأنصار بمنطقة الدقي.

وأوضح "عابدين"، أنه تم إعادة ضخ المياه لتصل تدريجياً للشوارع المتأثرة بانقطاع الخدمة.

وكان أعلن المتحدث باسم شركة مياه الشرب بالجيزة، في بيان سابق، عن تسبب شجرة ضخمة في كسر خط مياه، أدت إلى قطع المياه عن بعض شوارع منطقة الدقي، إلى أن تم قطع الشجرة وإزالة الجذور وانتهاء أعمال إصلاح كسر خط المياه وعودة الخدمة للمواطنين.

ووفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.