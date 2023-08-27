شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء من جميع الضرائب.. الرئيس السيسى يوجه بمنح حوافز للمشروعات الصناعية "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بمنح المشروعات الصناعية حزمة من الحوافز وفقًا للضوابط التى يقرها مجلس الوزراء

وجه الرئيس بالإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التى تستهدف الصناعات الاستراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية

يُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات

كما وجه الرئيس بالتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

اطلع الرئيس على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة ودعم الصناعات التحويلية

كما اطلع الرئيس على قائمة المجالات ذات الأولوية التى تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمى والعالمى