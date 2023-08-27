شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الغد: نطالب الرئيس السيسى بالترشح واستكمال المسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الغد اليوم، عن دعمه لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية، مؤكدا: أنه لن يشارك بمرشح فى انتخابات الرئاسة القادمة.

وقرر الحزب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو مرشح حزب الغد فى انتخابات الرئاسة القادمة والحزب سيعمل على دعم ترشيح الرئيس السيسى والمشاركة فى حملة تأييده بكل السبل والأليات المتاحة.

وطالب المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ، الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الترشح لفترة رئاسة ثانية، والمضى بالبلاد قدما فى هذه الظروف الصعبة

وطالب رئيس الغد كل الاحزاب والقوى الوطنية بضرورة دعم ترشيح السيد الرئيس ومساندته والتصدى للهجمه المغرضه والشرسة التى تستهدف التشكيك فى الانجازات الضخمة التى نجح الرئيس فى انجازها خلال السنوات السابقه بكل همه وقدرة ودراية وتمكن واحتراف واخرها نجاح سيادته فى الانضمام الى تجمع بريكس الدولى الكبير ، وقرار المجموعة ضم مصر من بين 40 دولة اكدت رغبتها فى ذلك واكثر من 20 دولة تقدمت رسميا للمجموعة بطلبات وهو مايكشف عن شهادة دولية لها وزنها فى حق الرئيس

وأكد "موسى" على أهمية حماية المصالح الوطنية العليا للبلاد وأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية المنجزات التى تمت وضرورة استكمال اهداف المرحلة الانتقالية لثورة 30 يونيو 2013.