شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتى من الإنتاج.. والأسعار انخفضت الفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين الصناعة المحلية والاستراتيجية بصفة خاصة، مضيفا أن هذا الملف حيوى للدولة المصرية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذع على قناة صدى البلد، أن انخفاض أسعار الأعلاف انعكس على أسعار الدواجن، مشيرا إلى أن أساس العملية الإنتاجية هو المُنتج.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في أسعار الدواجن، مشيرا إلى أهمية دعم الإنتاج والمُنتج لإحداث نوع من التوازن في الأسعار، كما أن البنية التحتية في مصر ستكون مهيأة لمضاعفة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.

وتابع أن التحدي الأصعب للدواجن كان في عام 2022، و2023، وكان أصعب من تحدي فترة أنفلونزا الطيور عام 2006، موضحا أن هناك اهتماما بالمشروعات الاستراتيجية القائمة، والتي تحتاج إلى إعفاء ضريبي ومبادرات تمويل لمساعدة المواطنين وأصحاب المشاريع، كما أن تراجع الأسعار سيكون عن طريق الإنتاج وزيادته.

وشدد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ولابد من مواكبة التطوير فيما يخص المجازر وذبح الطيور، لعدم تأثر الحركة السياحية، وظهور الشكل الحضاري للدولة المصرية بشكل جيد، أمام السائحين باعتباره داخل قومي للدولة، قائلا: «لايصح أن يرى السائح ذبح الفراخ بتلك الطريقة».

كما أكد أن هناك اكتفاء ذاتيا من الدواجن، ولابد من الحافظ على ذلك بتوفير كل ما يلزم للعملية الإنتاجية والمنتُج، مؤكدا أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات، وهناك انفتاحا على جميع الأسواق ومنها السعودية مما يسهم في حركة السوق وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تقليل حلقات التدوال في الصناعة بالقطاع.