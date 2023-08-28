شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 28/8/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:58 ص
موعد صلاة الظهر 12:57 ص
موعد صلاة العصر 32: 4
موعد صلاة المغرب 7:25 م
موعد صلاة العشاء 8:45
الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 1:01
موعد صلاة العصر 4:38
موعد صلاة المغرب 7:30 م
موعد صلاة العشاء 8:52 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:53
موعد صلاة الظهر 12:53 م
موعد صلاة العصر 4:28 م
موعد صلاة المغرب 7:21 م
موعد صلاة العشاء 8:42 م.
وقت صلاة الفجر 4:51
وقت صلاة الظهر 12:44
موعد صلاة العصر 4:17 م
وقت صلاة المغرب 7:11 م
وقت صلاة العشاء 8:29 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:02 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 20: 4
موعد صلاة المغرب 7:15 م
موعد صلاة العشاء 8:30
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