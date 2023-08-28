شكرا لقرائتكم خبر عن لاستكمال أعمال المونوريل.. تفاصيل التحويلات المرورية بعد غلق ميدان جهينة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الإدارة العامة لمرور الجيزة علي تعيين خدمات مرورية لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط " مدينة 6أكتوبر" أعلى كوبرى ميدان جهينة بالاتجاهين، مما يستلزم الغلق الكلى لكوبرى جهينة بالموقع المشار إليه، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار (3 أيام).

وقدمت الادارة خريطة تفصيلية لغلق الطريق:

ـ اليوم الأثنين الموافق 28/8/2023 وحتى صباح يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

ـ الاتجاه القادم من طريق الإسكندرية الصحراوى: حركة المركبات بطريق وصلة دهشور الشمالية بالإتجاه القادم من بوابات طريق الإسكندرية الصحراوى وترغب بالسير بطريق وصلة دهشور الشمالية إتجاه طريق الواحات تسلك مسطح كوبرى جهينة وصولاً إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو ثم الدخول يميناً إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو حتى فتحة الدوران الأولى والدوران والعودة مرة أخرى لطريق إمتداد محور 26 يوليو إتجاه ميدان جهينة ثم الدخول يميناً إلى طريق وصلة دهشور الشمالية إتجاه طريق الواحات عقب تجاوز منطقة الأعمال.

الاتجاه القادم من طريق الواحات: حركة المركبات بطريق وصلة دهشور الشمالية بالإتجاه الطريق القادم من الواحات وترغب بالسير بطريق وصلة دهشور الشمالية إتجاه بوابات طريق الإسكندرية الصحراوى تسلك مسطح كوبرى جهينة وصولاً إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو ثم الدخول يميناً إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو حتى فتحة الدوران الأولى والدوران والعودة مرة أخرى لطريق إمتداد محور 26 يوليو إتجاه ميدان جهينة ثم الدخول يميناً إلى طريق وصلة دهشور الشمالية إتجاه بوابات طريق الإسكندرية الصحراوى عقب تجاوز منطقة الأعمال.