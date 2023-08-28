شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الرئاسية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد قاعدة بيانات الناخبين فى مصر والتى تضم كل من بلغ سن الـ18 عام من الذكور والإناث ممن يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية بإبداء الرأي والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات تحديثا وتنقية كل 15 يوما، وذلك سواء بإضافة ناخبين جدد أو أزالة ناخبين حاليين ممن لا تنطبق عليهم الشروط.
وتغلق قاعدة بيانات الناخبين بمجرد قيام الهيئة الوطنية للانتخابات، بعقد مؤتمر صحفى لدعوة الناخبين للتصويت فى الداخل والخارج، وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية والمتضمن جميع المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءا من فتح باب الترشح وانتهاء بإعلان نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية.
ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية، "على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة".
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