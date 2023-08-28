شكرا لقرائتكم خبر عن استفادوا منه 5407 مصريين.. تعرف على برنامج الخدمات الصحية بالمكتب الباباوى للمشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 1962 أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن كان الأسقف يأخذ دورا رائدًا فى خدمة المجتمعات الفقيرة والمحرومة.

وبعد ثورة 25 يناير عام 2011، رأى قداسة البابا تواضروس الثانى أنه من الضرورى دعم الاحتياجات المعيشية الأساسية وأن يجدوا مدارس جيدة لأطفالهم وخدمات صحية جيدة، ومن هذا المنظور، أنشأ قداسته المكتب البابوى للمشروعات فى عام 2013 وتحت إشرافه المباشر للعمل جنبًا إلى جنب مع أسقفية الخدمات فى خدمة مجتمعنا.

برنامج كيمى – للمشروعات الصحية

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج كيمى 5407 منهم 336 مريضا و129 زراعة القوقعة ودعم جلسات النطق و197 زراعى الكلى و10 عمليات زرع كبد بمركزالرجاء وفى مستشفى أبو المطامير بمحافظة البحيرة يستفيد حوالى 2500 مريض سنويا وفى مستشفى السلام بالقاهرة يستفيد 700 مريض سنويا وفى مركزالقلب السعيد للإعاقة بالمنصورة أستفاد منه 72 طفلا، ويجرى الأن إنشاء مستشفى الرجاء التخصصى بأبوقرقاص، وفى مدرسة تدريب التمريض يستفيد 299 طالبا.

ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج فى مركز صحتى الطبى فى فاقوس بالشرقية 1500 مريض سنويا.