%90 من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط الكيانات الوهمية لمنح الشهادات المزورة

وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الكيانات الوهمية لمنح الشهادات الدراسية المزورة، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الكيانات الوهمية لمنح الشهادات الدراسية المزورة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012