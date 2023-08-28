شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: قصف إسرائيلى يخرج مطار حلب الدولى عن الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري سوري قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا فجر اليوم الاثنين مستهدفا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة".

ولفت المصدر إلى أنه "حوالي الساعة 4:30 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي"، كاشفا أن "العدوان أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة".