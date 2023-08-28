شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحان علم النفس للثانوية العامة دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت صفحات الغش الإلكترونى صور من أسئلة امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة دور ثان ، فيما تتبع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تطابق الأسئلة المتداولة مع الامتحان الأصلى.

بدأ طلاب الثانوية العامة دور ثان الشعبة العلمية (علوم) أداء امتحان مادة "الجيولوجيا، والعلوم البيئية"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)"، كما بدأ طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان مادة "علم النفس والاجتماع"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الأحياء)"، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) "، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة أولى ".

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل أمن وتم التواصل مع رؤساء اللجان للاطمئنان على استلام الأسئلة والحفاظ على سريتها حتى موعد فتح المظاريف وتسليم الأسئلة للطلاب، كما سمحت اللجان للطلاب بدخول اللجان بعد تفتيشهم للتأكد من عدم اصطحاب أى وسيلة غش.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.