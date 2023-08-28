شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: 17 سبتمبر موعد امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراء امتحان تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية، والأوكرانية، والسودانية، الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد المستوى الذي أجرى يوم 27 أغسطس 2023 ، والراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، في تخصصات (الطب البشري، طب الفم والأسنان، الصيدلة، الهندسة)، وذلك يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب.

وستُجرى اختبارات تحديد المستوى بـ (كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، وكلية الصيدلة جامعة القاهرة، وكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وكلية الهندسة جامعة عين شمس)، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وستقوم الجامعات بموافاة أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بكشوف الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحان، ولم يدخلوا الامتحان الأول، قبل يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر القادم، حيث يمثل الامتحان فرصة أخيرة للطلاب المُتخلفين عن الامتحان الأول.

ويأتي إجراء امتحانات تحديد المستوى، تنفيذًا لقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.