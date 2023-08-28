شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى 2023 حتى 30 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفى.
وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي ان العديد من المحلات التجارية تشارك فى الاوكازيون ما بين أدوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية وأن الإوكازيون فرصة للمواطنين والتجار كما تساهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين بشراء اكثر من منتج وتساعد التجار علي عرض كل بضاعتهم الموجودة لديهم.
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