شكرا لقرائتكم خبر عن رطوبة وشبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل بكل الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :
الإثنين 28 أغسطس :
شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
الثلاثاء 29 أغسطس:
شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
من الأربعاء 30 أغسطس إلى السبت 2 سبتمبر:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
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