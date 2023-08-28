شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كتشينر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير رسمى لوزارة الموارد المائية والري أنه يتم تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية، بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى ومنحة من الاتحاد الأوروبى، ويهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحى والبيئى للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى 2.40 مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

أوضح التقرير أن المشروع فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والرى على تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف "سحارات، بدالات، كبارى " وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والرى الحديث فى الأراضى المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.

يشار إلى أنه تم اعداد خريطة شاملة لشبكة المصارف الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية تضمنت مصادر التلوث البيئى، وحجمه وتأثيره على نوعية المياه التى يعاد استخدامها أكثر من مرة لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، وذلك بعد خلطها بمياه النيل، لتنمية الموارد المائية والحفاظ على المتاح منها، وزيادة الإنتاجية الزراعية وتوفير مياه الشرب والمياه اللازمة لمشروعات التوسع الأفقى والحفاظ على خصوبة الأراضى الزراعية، وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى.

كما يتم تنفيذ خطة للتعامل مع مشاكل التلوث للمصارف الزراعية بعد أن تم مراجعة كافة المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية، للتعامل معها وفقاً لبرامج زمنيه وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبه للقضاء على مصادر التلوث البيئى التى تتعرض لها شبكة المجارى المائية الرئيسية وفرعى النيل والمصارف الزراعية، على مستوى محافظات الجمهورية.