شكرا لقرائتكم خبر عن ممشى سياحى يربط الأهرامات بالمتحف المصرى الكبير.. يضم مطاعم وبازرات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو من موقع العمل بمشروع الممشى السياحي الجديد الجارٍ تنفيذه أعلى ميدان الرماية وطريق الفيوم، للربط بين المنطقة الأثرية بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، وذلك ضمن أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الجديد وتحسين الرؤية البصرية بها.

وأوضحت المحافظة أن الممشى الجديد تم البدء في تنفيذه بطول 2كم وعرض حوالي 500م، ليتمكن زوار المتحف المصري الكبير من التوجه إلى المنطقة الأثرية بالأهرامات، مؤكدة أن الممشى سوف يتم تدعيمه بمطاعم ومحال وبازرات وخدمات ترفيهية مختلفة.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الممشى جارٍ تنفيذه بأصول فنية وهندسية حتى لا يتسبب في حجب رؤية المتحف المصري الكبير أو التأثير على المظهر الحضاري للأهرامات، مؤكدة العمل بالمشروع بمعدلات تنفيذ عالية ليتم الانتهاء منه قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.

يُذكر أن أجهزة الدولة تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الممتدة من ميدان الرماية مرورا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وحتى مطار سفنكس وكذا طريق الفيوم، والجارٍ تدعيمها بمسطحات خضراء ولاند سكيب وممشى سياحي، بما يتناسب مع مشروع المتحف المصري الكبير وأعمال التنسيق العام للمنطقة.

وتشهد المنطقة أعمال تجميل وطلاء للأسوار وتطوير وسائل الإنارة والإضاءات الجمالية، بالإضافة إلى زراعة نخيل وتشجير بميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط، وذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لرفع كفاءة الطرق والمحاور والمبانى المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير وتحسين الصورة البصرية لها.



ممشى سياحى يربط الأهرامات بالمتحف المصري الكبير



ممشى سياحى يربط الأهرامات بالمتحف المصري الكبير