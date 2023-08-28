شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مترو الطريق الدائرى تستعد للتشغيل الرسمى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة النقل أعمال التشطيبات النهائية بمحطة مترو الطريق الدائرى، بالجزء الثاني للمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، استعدادا لافتتاحها ضمن 6 محطات مترو جديدة بهذة المرحلة تبدأ من الكيت كات وتمر بشارع السودان ومناطق امبابة والبوهي والقومية وصولا للطريق الدائري ومحور روض الفرج.

ونشرت وزارة النقل صور للمحطة، وهى ضمن افتتاح المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والتي تبدأ من منطقة الكيت كات وتمر بشارع السودان ومناطق إمبابة والبوهى والقومية والدائرى حتى تنتهي بالتقاطع مع محور روض الفرج، ومن المقرر أن تحدث هذه المرحلة انفراجة كبيرة فى المناطق المارة بها، وتخدم مئات آلاف المواطنين.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات وتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهي " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى

ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ).

أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطـات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعـة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).