شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلق من مصر إطار التعاون الإقليمي لمواجهة سوء التغذية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق منظمات الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، اليوم الاثنين من القاهرة اطار التعاون الإقليمي للأمم المتحدة في مجال التغذية ، بهدف معالجة سوء التغذية في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط.

يحضر حفل إطلاق إطار التعاون الاقليمي وزراء الصحة والزراعة والتعليم والتضامن الاجتماعي وممثلين عنهم بالاضافة الي الممثلين الإقليميين وممثلي مصر لعدد من المنظمات الدولية والامنية الذين سيتبادلون وجهات النظر حول التقدم الذي أحرزته في تعزيز البيئة المواتية للتغذية، والدور المتصور لوكالات الأمم المتحدة في دعم احتياجات البلاد الغذائية، والمساعي المستقبلية..

ووفق تقرير "يونيسف 2023" هناك 6.9 مليون من المراهقات والنساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية الحاد في 12 بلدًا، ويواجهن أشد أزمة غذاء منذ عام 2020، التي تفاقمت الأزمة من جراء الحرب في أوكرانيا وحالات الجفاف والنزاعات وانعدام الاستقرار المستمرة في بعض البلدان.

ووفق الصحة العالمية، ترتبط نسبة 45% تقريبًا من وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنقص التغذية، ويحدث معظم هذه الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وفي الوقت ذاته تتزايد نسبة فرط الوزن والسمنة بين الأطفال في هذه البلدان