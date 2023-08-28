شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: توقعات بارتفاع معدلات السياحة التعليمية السنوات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور سمير حمزة خلال كلمة له بالمؤتمر المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية بحضور عدد من الوزراء، تتمتع العديد من الجامعات المصرية بمراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية، كما بدأت الجامعات فى منح الدرجات المزدوجة والمشتركة بالشراكة مع الجامعات العالمية.
وتابع: منصة "ادرس فى مصر" تقدم خدمات متعددة لاستكمال الدراسة الجامعية والعليا بالجامعات المصرية حيث يجد الطلاب المستوى المتميز فى بيئة تتسم بالاستقرار الأمنى والسياسى وأسعار مناسبة، موضحًا أن السياحة بشكل عام خطوة مهمة إذ تمتلك مصر فيه ميزات مهمة بداية من الموقع الاستراتيجى والجغرافى، حيث تهدف إلى جذب عدد كبير من الطلاب الوافدين لمتابعة دراستهم فى مصر، موضحًا أن السياحة التعليمية تعنى أن الهدف الرئيسى من السفر التعليم واكتشاف المواقع السياحية.
وأكد رئيس قطاع البعثات بوزارة التعليم العالى، أنه فى ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم وبالنظر لتمتع مصر بمقومات سياحية متفردة من تراث والسياحة التعليمية متوقع زيادة معدلاتها فى السنوات المتقدمة.
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