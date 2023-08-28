شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة تستضيف المؤتمر العلمي الرابع لطلاب كليات الصيدلة بالجامعات المصرية "PHocus" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت جامعة بدر بالقاهرة فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لطلاب كليات الصيدلة بالجامعات المصرية "PHocus" خلال فصل ربيع للعام الجامعي 2022/2023 بمشاركة عدد 420 طالب يمثلوا 34 كلية صيدلة من مختلف الجامعات المصرية في فعاليات المؤتمر العلمي الطلابي وانشطته العلمية ومنها إقامة 7 ورش عمل للتوجيه والتطوير المهني واعداد وتأهيل الطلاب لسوق العمل وتخص التغذية العلاجية، المهارات المهنية للصيدلي الاكلينيكي، الاستفادة من الذكاء الاصطناعي داخل وحدات العناية المركزة (ICU)، العلاج الجيني الشخصي (personalized medicine)، علم الجينات الدوائي (pharmacogenetic)، والتأهيل المهني لسوق العمل ومهارات التكييف مع متغيرات سوق العمل والتي حاضرها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بالإضافة الي متخصصين بمجالات العمل الصيدلي. كما تضمن المؤتمر إقامة منافسات مسابقة علمية بين فرق طلاب الجامعات المشاركة والتي اشتملت علي تقييم مهاراتهم المهنية في التعامل مع حالات اكلينيكية، تم اعدادها بواسطة متخصصين بمجال الممارسة الصيدلية بمعامل مركز المحاكاة الاكلينيكية بكلية الطب البشري جامعة بدر بالقاهرة، وأنشطة طلابية وترفيهية لطلاب الجامعات المشاركين بالمؤتمر كما عُقد علي هامش المؤتمر الجمعية العمومية لاتحاد كليات الصيدلة بالجامعات المصرية.















حصول كلية الصيدلة بجامعة بدر بالقاهرة علي الاعتماد المؤسسي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

حصلت كلية الصيدلة والصناعات الدوائية بجامعة بدر بالقاهرة علي الاعتماد المؤسسي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بقرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 21 يونيو 2023 وذلك بعد تحقق لجنة تم تشكيلها من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من مدي استيفاء الكلية لمعايير ضمان جودة العملية التعليمية وأساليب التدريس والتقويم ببرامجها الدراسية، وكفاءتها المؤسسية بالإضافة الي التأكد من مدي اتوافق المخرجات التعليمية لبرامجها الدراسية مع المعايير القومية الاكاديمية المرجعية للتعليم الصيدلي، وتميز أنشطة البحث العلمي وانشطة المشاركة المجتمعية الخاصة بالكلية.

مشاركة فريق طلابي من كلية الصيدلة وكلية الطب جامعة بدر في مسابقة علم السموم بمؤتمر علم الادوية والسموم 2022 - الدمام بالمملكة العربية السعودية.

شارك فريق طلابي من طلاب كليتي الصيدلة والصناعات الدوائية والطب البشري بجامعة بدر بالقاهرة في مسابقة علم السموم بالمملكة العربية السعودية في مؤتمر علم الأدوية والسموم 2022 الذي عقد في الدمام بالمملكة العربية السعودية تحت اشراف الدكتورة سمر درويش مدرس بقسم الادوية والسموم بكلية الصيدلة. وحصل فريق جامعة بدر على مكانة فريدة بين المشاركين من 26 جامعة عربية والمركز الأول بين الجامعات المصرية.



