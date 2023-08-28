شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتنظيم مسابقة "أخدنا الإجازة" للمساهمة فى تكوين شخصيات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية باستمرار تفعيل الأنشطة الطلابية طوال العام الدراسي وبدء الأنشطة الصيفية في كافة محافظات الجمهورية، موضحة أن الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية تنظم المسابقة الصيفية " أخدنا الاجازة"، وهي مسابقة رياضية فنية ثقافية لطلاب المدارس بجميع المراحل الدراسية المختلفة بكل محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المسابقة تتضمن عدة مجالات منها المسابقة الرياضية واللياقة البدنية، كما أن فكرة المسابقة: إكساب طلاب المدارس اللياقة البدنية لبناء جيل صحي قوى خالي من الأمراض لذلك تسعى الوزارة إلى تحفيز الطلاب للارتقاء باللياقة البدنية والصحية لهم كل وفق قدراته البدنية.

وأشارت إلى أن هدف المسابقة تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الأساسية واستثمار وقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع والممارسة الذاتية والتي تعمل على تكوين الشخصية المتكاملة للطالب ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب في جميع المراحل و اكتساب المعارف والمعلومات الرياضية.

وبالنسبة لاختبارات المسابقة للمرحلة الابتدائية: تشمل الجري في المكان لأطول فترة ممكنة وتنى الجذع للأمام من الوقوف والوثب العريض من الثبات.

أما للمرحلة الإعدادية: الجرى في المكان لأطول فترة ممكنة وثنى الجذع للأمام من الوقوف والوثب العريض من الثبات والعدو مسافة 30 متر والجلوس من رقود القرفصاء لأكبر عدد، أما للمرحلة الثانوية الجرى في المكان لأطول فترة ممكنة وتنى الذراعين كاملاً من الإنبطاح المائل وثني الجذع للأمام من الوقوف والوثب العريض من الثبات.

وعن شروط المسابقة، أكدت الوزارة أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية يتم الإشتراك في المسابقة من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي ويمكن للطالب الاشتراك في أكثر من اختبار وفقاً لقدراته ويتم تصوير فيديو لأداء الطالب لكل اختبار، ورفعه في الموقع المخصص داخل استمارة الاشتراك وسيتم التقييم النهائي لكل اختبار على حدى ويتم الإشتراك في المسابقة من خلال ملء استمارة التسجيل ورفع الملفات والفيديوهات على الرابط المخصص لذلك، علماً بأن أخر موعد للإشتراك فى المسابقة يوم الخميس 14 سبتمبر المقبل.