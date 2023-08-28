شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 277817 شجرة مثمرة خلال المرحلة الثانية من تشجير قرى حياة كريمة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسؤل داخل وزارة البيئة بالإدارة المركزية للتشجير ، أنه تم البدء بالمرحلة الثانية من تشجير قرى حياة كريمة بإجمالى277817 شجرة ، ليصبح إجمالى ماتم زراعته بالمرحلتين حوالى 500 ألف شجرة حيث سبق وتم الانتهاء من تشجير قرى حياة كريمة فى 19 محافظة من محافظات الجمهورية بإجمالى 222183 شجرة كمرحلة أولى.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أنه تم اختيار أصناف من الأشجار بنوعيات تلائم بيئة كل محافظة، مع مراعاة أن تكون هذه الأشجار قليله الاحتياج الى الماء ، مع وسهولة رعايتها وتتحمل الظروف البيئة القاسية، سواء كانت أشجار مثمرة أو أشجار زينة، موضحا أن وزارة البيئة تنفذ مشروعات التشجير لمكافحة التلوث والتصحر ، بتشجير المناطق الأكثر تلوثًا، حيث تم تشجير مناطق حلوان وشبرا الخيمة والخانكة وابو زعبل والتبين والمعصرة، وتم زراعة أكثر من ا30 ألف شجرة تقريبا.

وأشار المصدر إلى أن التشجير هو أحد اساسيات مكافحة التلوث والتصحر، وانتهت البيئة من زراعة وتشجير 50 ألف شجرة سنويًا على مستوى الجمهورية، كما تم تشجير الطريق الدائرى وطريق وادى النطرون العلمين بحوالى 17 ألف شجرة، إضافة إلى تشجير عدد من الميادين الرئيسية فى المحافظات، بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى.