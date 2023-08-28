شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تسلم كاميرا مناظير هدية لمستشفى المحلة العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد أمين، مقرر لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة للأطباء، أن وفدا برئاسة نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، قد توجه لمحافظة الغربية لتسليم كاميرا مناظير متقدمة لمستشفى المحلة العام، موضحا أن الكاميراHD وتستخدم مع تخصصات الجراحة العامة والنساء والتوليد والمسالك البولية وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة .

وتأتى هذه الزيارة استكمالا لجولات لجنة مصر العطاء في المحافظات لدعم المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة وذلك تنسيقاً مع مديرية الصحة بالمحافظة، وأشار مقرر مصر العطاء أن الكاميرا فائقة الدقة وذات جودة عالية حيث تعطي صورا أكثر دقة وتصل للتجاويف والمناطق بعيدة المدي مما يجعلها توفر سهولة الفحص والتشخيص وإجراء العمليات الجراحية بالمنظار بنجاح.

ونوه الدكتور خالد، إلى أن اللجنة مازالت تؤدي دورها الخدمي علي أكمل وجه وذلك بسبب التبرعات التي تصل الي اللجنة من المواطنين المصريين وأن اللجنة حاليا تقوم بتسهيل الطرق للتبرع عن طريق النقابة العامة للأطباء، أو أقرب نقابة فرعية وأيضاً قامت اللجنة بعمل خدمة التبرع بسهم في الخدمات الكبرى مثل حفر الأبار والأعمال الموسمية السنوية ومصاريف العلاج، وأيضاً شراء أجهزة حديثة للمستشفيات الحكومية لخدمة أهالى القرى والمحافظات، خاصة الصعيد وجنوب مصر.