شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن إطلاق "الفيزا التعليمية" للطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية ذات مبادئ بمعنى أن الطالب المتواجد على أرض مصر وهناك 7 مبادىء الأولى أن الطالب الوافد سفير لمصر ولدولته كما أن الطالب الوافد مبتكر فى العملية التعليمية ومتكامل فى العملية التعليمية ويعتبر الطالب فى بلده الثانى سواء فى البيئة التعليمية سواء على مستوى الجامعة او المستقبل

وأضاف الدكتور أيمن عاشور فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الان بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزراء وسفراء ، أن من ضمن المبادئ التى تم وضعها للطلاب الوافدين ، أن العالم ملك لك ونحن نرعاك رعاية صحية كاملة واجتماعية وثقافية ونتعلم جميعًا مع بعض ولا يشعر احد انه خارج المنظومة التعليمية

وتابع أيمن عاشور نجهز الطلاب ونعمل على تأهيل الطلاب والطالب الوافد يعتبر مثال مشرف لبلده وفى نفس الوقت حامل رسالة مصر لدولته ، موضحا أن الدولة تسعى لجعل الطالب الوافد مبتكر من خلال مراكز الابتكار والابداع.

واستطرد، نطلق اليوم التأشيرة التعليمية وهى " فيزا التعليمية " موجهًا الشكر للخارجية والجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة ، لأن الطالب يحصل على "فيزا طالب "وبموجبها يعد الطالب كانه فى بلده ويحصل على جميع الحقوق خلال مدة دراسته .