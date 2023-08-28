شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن إطلاق "الفيزا التعليمية" للطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور أيمن عاشور فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الان بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزراء وسفراء ، أن من ضمن المبادئ التى تم وضعها للطلاب الوافدين ، أن العالم ملك لك ونحن نرعاك رعاية صحية كاملة واجتماعية وثقافية ونتعلم جميعًا مع بعض ولا يشعر احد انه خارج المنظومة التعليمية
وتابع أيمن عاشور نجهز الطلاب ونعمل على تأهيل الطلاب والطالب الوافد يعتبر مثال مشرف لبلده وفى نفس الوقت حامل رسالة مصر لدولته ، موضحا أن الدولة تسعى لجعل الطالب الوافد مبتكر من خلال مراكز الابتكار والابداع.
واستطرد، نطلق اليوم التأشيرة التعليمية وهى " فيزا التعليمية " موجهًا الشكر للخارجية والجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة ، لأن الطالب يحصل على "فيزا طالب "وبموجبها يعد الطالب كانه فى بلده ويحصل على جميع الحقوق خلال مدة دراسته .
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