شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الإثنين، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماع، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير- بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعى، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي.

ونقلت الصحيفة الكويتية -تحت عنوان "السيسي يصدق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك"- عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، التصريح بأن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية. في السياق.. أشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس السيسي صدق على بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، وهي إلغاء القانون بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات، والقانون الخاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعى المصرى.

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