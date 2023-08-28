شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية الأزهرية الأسبوع المقبل، حيث سيتم فتح التسجيل أمام الطلاب الناجحين في الدور الأول، وسوف يستمر حتى ظهور نتيجة الدور الثانى، وسوف يتاح للطلاب الناجحين في الدور الثاني تسجيل رغباتهم.

وأضاف الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه جارى التنسيق الآن مع بوابة مصر الرقمية وتجهيز البوابة استعدادا لفتح التسجيل أمام الطلاب.

وكشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن إضافة فصول هندسة بنات قنا، وفصول كلية تمريض بأسيوط ودمياط بنات، وتغيير مسمى معهد قواعد البيانات الي المعهد الفنى للتسجيل الطبى والإحصاء.

جدير بالذكر، أن امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية الأزهرية اختتمت اليوم الإثنين، ومن المنتظر إعلان النتيجة الأسبوع المقبل.