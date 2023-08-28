شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء حارة شمال البلاد وهدوء بالرياح والمحسوسة بالقاهرة الآن 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى المقاسة فى الظل 33 درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة مئوية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28 درجة.
والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.
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