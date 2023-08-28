شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء حارة شمال البلاد وهدوء بالرياح والمحسوسة بالقاهرة الآن 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء صافية حارة على شمال البلاد مع هدوء نسبى فى الرياح وارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس وإن ظل الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى المقاسة فى الظل 33 درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة مئوية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.